Martnália é o jacaré do The Masked SingerReprodução

Publicado 07/10/2021 11:30

Rio - Sucesso de audiência, o The Masked Singer (@maskedsingerbr) também é um dos destaques do Twitter no Brasil, sendo o programa semanal mais comentado na plataforma no país desde sua estreia. Entre o dia 10 de agosto e esta quarta-feira (6), o reality show comandado por Ivete Sangalo (@ivetesangalo) ficou no topo da lista de atrações televisivas semanais com maior volume de Tweets, deixando para trás programas jornalísticos e outros reality shows. Nesta terça, o programa chegou ao seu penúltimo episódio.

A apresentadora Ivete Sangalo, por sinal, é o nome mais mencionado nas conversas no Twitter no Brasil quando o assunto é o programa. Na sequência aparecem Tais Araújo (@taisdeverdade), Camilla de Lucas (@camilladelucas), Eduardo Sterblitch (@edu) e a Sandra de Sá (@sandradesa), sexta participante desmascarada. Os finalistas são: Monstro, Arara, Gata Espelhada e Unicórnio.

O público também tem compartilhado suas impressões por meio dos emojis. Unicórnio, Girassol e Jacaré são os emojis mais usados.