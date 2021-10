Casamento às Cegas Brasil, da Netflix - Divulgação

Casamento às Cegas Brasil, da NetflixDivulgação

Publicado 07/10/2021 11:43

Rio - Dezesseis mulheres e dezesseis homens topam se jogar de coração aberto ao que propõe Casamento às Cegas Brasil, mas apenas 10 pessoas saem noivas deste experimento único. Agora é hora de conhecer melhor a personalidade de cada um desses participantes e tentar entender o que os fez se apaixonar às cegas por seus pares, durante a fase de encontros nas cabines.

fotogaleria

Daqui pra frente, ainda tem muito romance (ou não) na lua de mel, no período de convivência e nos preparativos para as cerimônias de casamento. Apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, o reality show estreou hoje, dia 6, na Netflix e coloca à prova se é possível se apaixonar sem sequer ver a pessoa.



Conheça os 10 participantes:



Ana Carolina Prado: 29 anos, Santa Catarina, modelo e produtora - Adora ir a exposições de arte, praticar pole dance e sua comida preferida é feijoada. É do time que prefere praia, verão, acordar cedo, sexta-feira à noite com Netflix e pizza sem catchup. O mantra da sua vida é: seja gentil com você mesma.



Carolina Novaes: 30 anos, São Paulo, advogada - Adora malhar, dançar e beber bons drinks. Sua comida preferida é frango à parmegiana com batata frita. É do time que prefere praia, fica em dúvida entre verão e inverno, acordar cedo e dormir cedo, sexta-feira com Netflix (com vinho e queijos) e pizza sem catchup. O seu mantra de vida é: seguir a intuição e os desejos sem medo e sem necessidade de aprovação dos outros, desde que não fira um terceiro.



Dayanne Feitoza: 32 anos, Ceará, Bancária - Adora esportes, cinema e artes em geral. Sua comida preferida é macarrão com salsicha e pizza. Adora malhar e dançar. Não tem talentos secretos porque faz questão de mostrar todos os seus. É do time que prefere praia, verão, sexta-feira à noite com Netflix e dormir até tarde. Seu mantra de vida é: um dia de cada vez.



Fernanda Terra Borges Fortes: 37 anos, Rio Grande do Sul, micropigmentadora - Ama viajar e seu maior sonho é ter uma família. Sua comida favorita são os frutos do mar. Pratica crossfit e boxe, é do time que prefere praia, verão, sexta-feira com Netflix e acordar cedo. Seu mantra de vida: na vida, tudo tem sempre algo positivo.



Luana Braga: 34 anos, Bahia, psicóloga - Ama cozinhar, dançar e atuar. Seu maior sonho é trabalhar em paralelo com obras sociais e abrir uma ONG. Ama comida japonesa. Canta bem no chuveiro. É do time da praia, verão, sexta-feira com Netflix e dormir até tarde. Seu mantra de vida é: O Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo que preciso.



Hudson Mendes: 27 anos, São Paulo, empresário - Adora tocar instrumentos, principalmente para fazer um pagodinho. Sua comida preferida é churrasco e seu esporte preferido é o futebol. É do time que curte praia, verão, balada na sexta-feira à noite, pizza com catchup e acordar cedo. Seu mantra de vida é: viver demonstrando paz, alegria e empatia para deixar um legado, a vida é mais simples do que se parece.



Lissio Cruz Fiod: 35 anos, Maranhão, empresário - Ama viajar e praticar kitesurf. Sua comida preferida é sushi. Gosta de tomar banho no escuro e acredita no equilíbrio entre Netflix e balada na sexta-feira à noite. É do time da praia, verão e acordar cedo. Seu mantra de vida é: seja o que for fazer na vida, faça o mais bem feito possível, dê sempre o seu melhor, independente do resultado.



Rodrigo Vaisemberg: 35 anos, São Paulo, life planner - Ama praticar esportes, principalmente futebol. É ex-atleta, se lesionou e precisou de 4 cirurgias que o afastaram dos esportes. Sua comida preferida é churrasco. É do time que prefere praia, verão, preparar um jantar em casa, sexta-feira à noite na balada, pizza sem catchup e acordar cedo. Seu mantra de vida é: sempre manter o pensamento positivo.



Hojjatollah Haghbinghomi (Shayan): 30 anos, Irã, empresário - Adora praticar qualquer esporte, mas o seu preferido é o basquete. Sonha em ser um apresentador. Sua comida preferida é o kebab Persa. Ama praia e montanha, é do time do verão, pizza sem catchup, acordar cedo, e balada na sexta-feira à noite. Amor ou sexo? “Sexo é também um tipo de amor”.



Thiago Rocha: 35 anos, Santa Catarina, paraquedista - Ama praticar kitesurf e paraquedas, e sonha em ter um veleiro para viajar pelo mundo. Sua comida preferida é churrasco, principalmente costela. Seu esporte preferido é vôlei de praia. Não se vê mantendo um relacionamento monogâmico. É do time que prefere praia, verão e sexta-feira na balada. Gosta de acordar cedo, mas ainda ficar na cama. Seu mantra de vida é: reclamar menos e correr atrás dos sonhos.



Com produção da Endemol Shine Brasil, os primeiros episódios de Casamento às Cegas Brasil já estão disponíveis na Netflix. E ainda tem muito mais nos dias 13 e 20 de outubro.