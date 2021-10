Roberta Rodrigues (ao centro) durante ensaio da segunda temporada do Dance-Off Brasil - Isabela Campos Mamede

Publicado 07/10/2021 12:38 | Atualizado 07/10/2021 12:40

Rio - A segunda temporada do reality Dance-Off Brasil, que estreou na última terça-feira, promete eleger o maior dançarino das favelas do Brasil. Exibido nas redes oficiais da Game XP, no TikTok e no YouTube, o programa conta com 16 finalistas divididos entre as cinco regiões do Brasil.

Comandado pela atriz Roberta Rodrigues, o reality vai ao ar toda terça-feira até o dia 2 de novembro, data da grande final. Entre selecionados para participar do programa, estão competidores com idades que variam de 22 a 37 anos, vindos das cinco regiões do país - de 16 favelas localizadas em 12 cidades e nove estados.

O Dance-Off distribuirá R$ 100 mil em prêmios para todos os 16 participantes selecionados para participar do programa. O vencedor recebe o valor de R$ 30 mil. Do segundo lugar até o 16º, a premiação varia entre R$ 20 mil e R$ 2,5 mil. Com a direção de Zé Ricardo - diretor artístico do palco Sunset e do Espaço Favela do Rock in Rio -, o programa é apresentado pela Natura Humor, marca patrocinadora master.



A cada episódio, duplas se apresentarão para o júri técnico formado por Marivaldo dos Santos, e outros dois convidados. Entre os jurados previstos estão o rapper Xamã, o ator Bruno Garcia e a influencer e dançarina Ramana Borba. Junto a tudo isso, a expectativa de toda a organização é que o reality seja marcado por muita interação do público por meio da #DANCEOFFGAMEXP no TikTok, Twitter e Youtube. Alguns comentários aparecerão ao longo dos programas. Diversas dinâmicas, músicas e desafios serão propostos aos dançarinos como, por exemplo, a presença do game Just Dance, da Ubisoft, parceira de conteúdo do projeto. Natura Humor, marca que apresenta o concurso também terá um quadro responsável por dar uma nova chance e salvar um dos participantes eliminados.



Em 2020, o Dance-Off Brasil contou somente com participantes do Rio de Janeiro. Para este ano, a organização extrapolou os limites e convidou 300 bailarinos de todo Brasil com o objetivo de dar maior visibilidade e trazer oportunidade para talentos das favelas e periferias. Uma votação popular contou com mais de 2,4 milhões de votos e o público elegeu os 64 bailarinos que avançaram para a etapa seletiva, onde os jurados Serjao Loroza, Debora Lamm e Thiago Vianna escolheram os 16 participantes que participarão do reality show, que estreia hoje.