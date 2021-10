Thiago Fragoso e Mari Vaz nos Estúdios Globo: adiantados para a gravação do ’Caldeirão’ - Reprodução Internet

Thiago Fragoso e Mari Vaz nos Estúdios Globo: adiantados para a gravação do ’Caldeirão’Reprodução Internet

Publicado 07/10/2021 12:50 | Atualizado 07/10/2021 13:18

Rio - Thiago Fragoso e sua mulher, Mari Vaz, passaram por uma saia justa nesta quarta-feira. O ator e Mari farão uma participação no "Caldeirão", de Marcos Mion, mas erraram o dia da gravação. Ao chegarem nos Estúdios Globo, eles descobriram que estavam com um dia de antecedência.

"Aí a gente se arrumou todo pra ir no Caldeirão do @marcosmion e quando chegamos lá descobrimos que eu me confundi e era no dia seguinte. Eu sou muito lesado, cara. Tenho mestrado em embananamento. Mari, me perdoa", brincou o ator nas redes sociais. A gravação acontecerá nesta quinta.