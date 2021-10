Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, alfineta Rico Melquiades - Reprodução

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, alfineta Rico MelquiadesReprodução

Publicado 07/10/2021 13:08

São Paulo - A mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira, criticou a postura do peão Rico Melquíades, fazendeiro da semana em "A Fazenda 13". Silvana acusou Rico de ser preconceituoso em um vídeo sobre a distribuição de tarefas da semana.

"O preconceito, descarado na cara da sociedade, vai um preto fazer o que ele está fazendo pra ver no que vai dar. Cara insuportável", disse a mãe de Ludmilla na publicação do perfil de Instagram "Beyoncé Destruidora".

Rico virou o fazendeiro da semana ao vencer a prova contra Erika Schneider e Dayane Mello na noite de quarta-feira. O peão, que recebeu sete votos durante a formação da roça, atribuiu as tarefas mais "pesadas" da semana para os participantes que desejaram a sua eliminação.

O humorista alagoano discutiu com Tati Quebra Barraco durante a distribuição de tarefas. A cantora disse que não cuidaria da vaca de chifres e que o grupo levaria punição por causa disso. Rico afirmou que ele é o responsável por escolher as atividades. "Outra pessoa que come e dorme, Tati Quebra Barraco (...) quer ganhar o prêmio fácil, vai ter que suar e trabalhar", afirmou Rico.

