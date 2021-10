Imagem de Silvio Santos - Divulgação

Publicado 07/10/2021 14:09

Rio - Na última quinta-feira, dia 30, foi encerrado oficialmente os leilões de parte do acervo de imagens via NFT ("Token não-fungível", em tradução livre) do SBT. A ação, feita toda digitalmente, possibilita a transformação de produtos digitais em NFT, permitindo que ele seja transferido ou vendido em um marketplace próprio ou em outros marketplaces existentes.

Esse é o primeiro leilão do tipo realizado pelo SBT e, disponibilizou quatro imagens emblemáticas do apresentador Silvio Santos em diversas atrações transmitidas pelo SBT ao longo dos seus 40 anos: Onde tudo começou - 1981; De casa nova - 1996; Topa Tudo por Dinheiro - 1992 e a Teleton - 1998.A iniciativa foi considerada um grande sucesso e obteve 85 lances no total, com todas as quatro imagens vendidas e cerca de 16 mil reais arrecadados. O NFT de maior valor foi a imagem de Silvio Santos molhado no palco do icônico programa ‘Topa Tudo por Dinheiro’, vendida por 8 mil reais, ou 1.300 MATIC."De casa nova" foi vendida a R4.298,00 (700 MATIC), "Onde tudo começou" por R2.701,60 (440 MATIC) e "Teleton" por R1.228,00 (200 MATIC).