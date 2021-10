Tati Quebra-Barraco desdenha de almoço feito por peoa - Reprodução

Publicado 07/10/2021 14:44

Rio - Parece que a gestão de Rico está gerando farpas nos peões. Tati Quebra-Barraco e Solange Gomes não estão contentes com outras cozinheiras em 'A Fazenda'. As peoas criticaram a atitude de Dayane Mello, que está na roça e ajudou no preparo do almoço.



"Não acredito que não vai almoçar. Tá sem fome?", perguntou Solange. "Não estou sem fome não, mas não quero comer essa comida. Hoje todo mundo resolveu botar a mão na massa?", disse Tati, que está chateada por sair da cozinha e estar cuidando das ovelhas na semana.

Solange concordou com Tati e criticou a postura de peões no reality. "Já tinha reparado esse negócio aqui. O pessoal tá com medo e vai para cozinha. Faz bolo, faz tudo. Vai me comprar com comida? Eu hein! Se eu quiser comer um doce eu vou e faço", comentou.

Depois, Valentina Francavilla chamou as duas para almoçarem, mas elas negaram. "Eu estou cansada de comer macarrão", justificou Sol. Em conversa com Erasmo e Victor Pecoraro, Tati disse que não comeu por falta de sal. "Não vou dormir, não. Eu só durmo. Não comi porque estava sem sal. E eu gostei de fazer os bichos, então, vou fazer sempre", disse.