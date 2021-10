Alberto Gaspar é demitido da TV Globo após 39 anos na emissora - Reprodução

Publicado 08/10/2021 10:56

Rio - Os jornalistas Alberto Gaspar, de 63 anos, e Ari Peixoto, de 65, foram demitidos da TV Globo nesta quinta-feira. Alberto Gaspar estava na emissora há 39 anos e, assim como Ari Peixoto, que estava na Globo há 34, foi repórter e correspondente internacional.

A demissão de Alberto Gaspar acontece às vésperas de seu aniversário. O veterano completará 64 anos na próxima quarta-feira. De acordo com o site "Notícias da TV", o clima nas redações da Globo foi de velório. A emissora está em uma nova onda de corte de custos e, com isso, promovendo o desligamento de profissionais mais antigos, que têm salários mais altos.

Fernando Saraiva e Roberto Paiva foram demitidos na semana passada. Saraiva estava na Globo há 22 anos e foi correspondente internacional em Londres. Já Paiva estava na emissora desde os anos 2000. O produtor Robinson Cerântula também foi desligado após 28 anos na empresa.

"Fui 'desligado' (essa é a palavra) hoje da TV Globo. Cheguei para trabalhar e fui chamado à sala do diretor, que em minutos me informou da minha demissão", disse Ari Peixoto ao "Notícias da TV". "Pretendo continuar fazendo o que gosto, e há várias maneiras, para isso. Só não topo qualquer negócio, no mau sentido da expressão. Isso, quem me conhece, já sabe. Tudo pode mudar. A ética da profissão que me deu tanto, na vida, não", disse Alberto Gaspar ao site.

Confira a carta de despedida de Alberto Gaspar:

“Eu sempre fui conhecido por ser um repórter capaz de resolver as matérias rapidamente. E pela minha trajetória, com certa qualidade, eu suponho. ‘O Gaspar entrega’. Ou, ‘é solerte’, como dizia uma velha amiga que ingressou na Globo junto comigo. Mas escrever uma despedida não está sendo fácil.”



“Bora tentar. Desta vez o compromisso é comigo mesmo. E seguindo o que me ensinaram, na USP e na Globo: escolher o essencial. Selecionar o realmente importante é básico, na profissão.”



“Eu nunca recebi um elogio, de chefes, colegas ou de qualquer outra pessoa, sem responder: equipe é tudo. Principalmente neste negócio onde eu me meti há 39 anos. Quem me conhece sabe o valor que eu sempre dei a isso. A minha equipe, na rua. A minha turma, na redação. A minha tribo.”



“Claro que é triste perder tudo isso, de repente. E não só pra mim, pelas manifestações de carinho e de certa perplexidade que tenho recebido. Eu só tinha sido dispensado uma vez, na vida, numa escolinha de inglês onde fui dar aula, aos 18 anos, e faltei duas vezes. Morava longe. Duas alunas continuaram tendo aula particular comigo. Em todos os meus outros empregos, a ruptura partiu de mim, sempre por não estar feliz com o que fazia. Nunca foi o caso, na Globo.”



“Vivi a maior parte da minha vida, nela, fazendo exatamente o que eu aprendi a amar. A rua, a roça, a floresta. E as pessoas, pelo caminho. As histórias, as agruras e as alegrias delas. Um dia um célebre repórter da casa me disse: ‘Você é o melhor entrevistador da TV brasileira’. Fiquei até besta. Tipo uma medalha, mesmo que exagerada.”



“Outra marca registrada sempre foi saber onde uma equipe de reportagem podia se alimentar, decente e rapidamente, pra não atrasar o serviço. Na minha São Paulo ou em qualquer outro lugar por onde ‘reportejei’. Diziam que eu deveria publicar um guia, depois abrir um site. Sempre preferi responder pessoalmente aos famintos telefonemas e mensagens dos amigos. Divertido, ligar o GPS mental. Mais recentemente, eu brincava que pensava em me transformar num aplicativo. Olha… É uma ideia.”



“E chegamos ao ponto. A era digital trouxe muitas mudanças, e muito rápidas, na TV e na mídia, de forma geral. Que a pandemia só acelerou. Foi engraçado, fazendo matérias em casa, durante um ano e meio, ouvir certos elogios de colegas jovens, que recebiam meu material, surpresos com o desempenho do veterano. ‘Como você se adaptou bem, faz bem’. Aí eu respondia: ‘Experiência é tudo’. Trabalhei nas ruas e bastante, em casa, também, no exterior, onde representei orgulhosamente a TV Globo, por quatro anos. Adorei voltar ao Brasil e à Redação de São Paulo, em 2009 . E também no fim da longa quarentena, agora. Até postei no Facebook. Pena que a volta tenha durado tão pouco.”



“Pretendo continuar fazendo o que gosto, e há várias maneiras para isso. Só não topo qualquer negócio, no mau sentido da expressão. Isso, quem me conhece, já sabe. Tudo pode mudar. A ética da profissão que me deu tanto, na vida, não.”



“Em tempo: não declinei o nome das pessoas citadas só pra não cometer injustiças com o número enorme de amigos que eu fiz, em todas áreas da Globo. E a quem agradeço imensamente. Muito mais do que experiencia, e até equipe de trabalho, amigos é que são tudo.”



“Como sempre, tamo junto.”



“PS: Só posso abrir exceção para minha tia Hortência, irmã do meu pai, que eu elegi, lá atrás, para ser minha telespectadora padrão, que eu gostaria de atrair, agradar, atingir, servir. Era costureira aposentada, das melhores. Certo dia, acolheu uma ensopada equipe de reportagem, no meu Ipiranga. Com toalhas, café quentinho e bolo de chocolate na boca do forno.”

Confira a carta de despedida de Ari Peixoto:



“Como eu costumo dizer, em 1987 me casei duas vezes. Em abril, com a Globo, e cinco meses depois, com a minha mulher, Káthia. E pra quem acha que a comparação é esdrúxula, sem sentido, lembro que houve épocas em que eu ficava mais tempo na emissora do que em casa. Enfim, relações paralelas que sempre foram administráveis.”



“Mas hoje, uma delas, a mais antiga, chega ao fim. Me despeço da Globo saindo pela mesma porta por onde entrei há 34 anos, a da frente. Saio com a sensação de ter atingido o objetivo a que me propus desde o primeiro dia aqui, o de trabalhar, crescer profissionalmente. Desde o início, nos vivos do Bom Dia Rio, passando pelas reportagens de rede no JN, até a correspondência internacional (América Latina e Oriente Médio).”



“Me orgulho do que fiz, porque o fiz sempre da maneira que aprendi com meu pai: com honestidade. Tive uma história vitoriosa dentro desta empresa. E, acima de tudo, com amor. Afinal, como diz o ditado, ‘quem faz o que gosta não tem que trabalhar nem um dia…’. Pois foi assim comigo.”



“Saio agradecido porque muito do que construí, tanto no campo pessoal quando no profissional, devo à Globo. São os novos tempos. Enfim, como eu disse lá em cima, minha relação com a Globo acaba hoje. Um abraço aos que ficam, meu celular é o mesmo, até um dia.”