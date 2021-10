Dynho Alves ameaça Rico após se irritar pelo fato de o humorista ter jogado o café fora - Reprodução

Publicado 08/10/2021 14:19

Rio - Após a eliminação de Erika Schneider, na madrugada desta sexta-feira, os ânimos se exaltaram na sede do reality A Fazenda 13, da Record TV. Dynho Alves, marido de MC Mirella, e Rico Melquiades discutiram feio.

Rico não gostou das provocações dos colegas de confinamento e, em retaliação, saiu em disparada em direção a dispensa para jogar o pó de café fora.

Os peões Bil Araújo e Erasmo pediram para que Rico tivesse calma e tiraram o pó de café da mão dele. Por sua vez, o marido da MC Mirella partiu em direção ao peão e começou a gritar, em um dado momento pareceu que Dynho chutou os pés de Rico para que ele caísse.

“Joga fora, seu vacilão do caral**. Seu vacilão do caral**”, disparou Dynho. “Eu jogo”, respondeu Rico, correndo com o pó de café para fora da sede, enquanto Dynho Alves era carregado por Erasmo Viana para longe.

Rico procurou a produção do reality para acusar o peão de tentar agredi-lo com uma rasteira. “Ele colocou o pé para eu cair. Eu quero entrar aqui [no closet]”, desabafou o influenciador em conversa com Aline Mineiro e Dayane Mello em frente ao closet.

No Twitter, o nome do dançarino foi parar nos assuntos mais comentados e a expulsão do peão foi pedida pelos fãs do reality rural que o acusaram de ter dado uma rasteira em Rico.