Xuxa, Junno e Elianareprodução do Instagram

Publicado 08/10/2021 14:45

Rio - Eliana e Xuxa Meneghel se encontraram nos bastidores do SBT, na última quinta-feira. A mãe de Manuela e Arthur exibiu o encontro através do Instagram Stories.

"Ahh, mas eu estou tão feliz! Esse é o nosso último programa da temporada, de 2021, e a gente encerra esta temporada com casais pra lá de especiais aqui no estúdio. E olha lá quem está ali no estúdio, que linda!", comemora Eliana, ao mostrar a mãe de Sasha com a cachorrinha Doralice nos braços.

Xuxa gravou o 'Minha Mulher Que Manda', quadro do programa Eliana, com o namorado, Junno Andrade. Trata-se de uma disputa culinária entre casais em que a receita é passada apenas para a mulher, mas são os homens quem colocam a mão na massa.