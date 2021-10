Tadeu Schmidt - Reprodução/Instagram

Publicado 08/10/2021 15:14

Rio - Com a saída de Tadeu Schmidt do 'Fantástico', há uma nova apresentadora no lugar: Maju Coutinho. A jornalista de 42 anos irá sair do 'Jornal Hoje' para pegar a vaga de Tadeu, que irá apresentar o 'BBB 22'. Segundo o UOL, a permanência de Poliana Abritta é incerta no programa dominical.

Nos bastidores, há a possibilidade da jornalista voltar a ser correspondente internacional da emissora. Em 2014, Poliana trabalhou por dois meses para a Globo em Nova York.

Já a vaga de Maju no 'Jornal Hoje' será ocupada por César Tralli, que deixará o 'SP1' e deve seguir na GloboNews. Não há consenso sobre quem comandará o jornal paulista, mas Marcelo Cosme, do 'GloboNews Em Pauta', é um nome forte.