Cantora não gostou das plaquinhas dadas por Erika no ’Hora do Faro’ - Reprodução

Cantora não gostou das plaquinhas dadas por Erika no ’Hora do Faro’ Reprodução

Publicado 08/10/2021 18:04

Rio - Após ser eliminada de "A Fazenda 13" na quinta-feira (07), Erika Schneider teceu algumas críticas a Tati Quebra Barraco, inimizade que consolidou durante o reality de confinamento da Record TV. "Ela me desestabilizava. Fiquei muito decepcionada com a Tati [Quebra Barraco]. Não vivi nenhuma situação boa com ela. Tati tem uma energia pesada”, disse a ex-bailarina do Faustão durante as gravações do "Hora do Faro".



fotogaleria

Erika ainda viu imagens do surto protagonizada por Rico Melquiades, que aconteceu durante a madrugada de sexta-feira (08). Surpresa com a violência, a bailarina se emocionou ao ver o descontrole do rapaz.

Erika Schneider foi a terceira eliminada de "A Fazenda 13". A peoa disputou a permanência no reality com Dayane Mello e Tiago Piquilo. A bailarina recebeu 30,24% dos votos, enquanto Dayane ficou com 33,69% e Tiago, com 36,07%. A loira foi indicada à roça por ter recebido o maior número de votos dos peões.