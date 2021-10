Dynho Alves - Reprodução

Rio - Em 'A Fazenda 13', da Record TV, Dynho Alves e Lary Bottino conversaram sobre suas relações fora do reality. A digital influencier confessou que está apaixonada por uma pessoa, mas tem medo de que ele pense algo errado dela. Já o funkeiro mencionou a mulher, MC Mirella, e disse que a cantora é bem ciumenta.

"Se ele (rapaz por quem estou apaixonada) liga a TV e eu tô grudada no Bil, ele vê uma coisa só", comentou Lary. Dynho, então, falou sobre a personalidade de sua esposa. "Eu tenho até medo, porque a Mirella é muito ciumenta. Mas eu tenho certeza que ela deve estar assistindo desde o começo e deve estar vendo que não tem maldade nenhuma com as meninas aqui. E assim, deve pegar uma parte ali, um abraço, um carinho, mas mano, é que aqui dentro a gente fica muito carente".

Vale lembrar que Dynho já dividiu a cama com Sthe e Mileide e chegou a comentar que a situação não era fácil.