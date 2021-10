Rodrigo Hilbert e Aline Moraes bombam cozinhando juntos no É de Casa, na manhã deste sábado - Reprodução

Rodrigo Hilbert e Aline Moraes bombam cozinhando juntos no É de Casa, na manhã deste sábadoReprodução

Publicado 09/10/2021 10:12 | Atualizado 09/10/2021 10:23

Rio - A atriz Alinne Moraes foi a convidada deste sábado do quadro de Rodrigo Hilbert no programa "É de Casa", da TV Globo. Os dois cozinharam juntos e levaram os internautas à loucura, tanto pelo talento culinário quanto pela beleza de ambos. Rodrigo e Alinne fizeram um picadinho dentro do pão.

"Eu não tenho estrutura para começar o dia com um homem gostoso cozinhando, ainda mais se for o Rodrigo Hilbert", disparou uma internauta no Twitter. "Rodrigo Hilbert assando pão para rechear e depois comendo eu considero pornografia", brincou outra pessoa. "Rodrigo Hilbert e Alinne Moraes na tela é uma maravilha viu", disse um fã.