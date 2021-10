Nathalia Dill - Divulgação

Nathalia Dill Divulgação

Publicado 09/10/2021 10:59 | Atualizado 09/10/2021 11:06

Rio - Nathalia Dill, de 35 anos, não faz mais parte do elenco da TV Globo. A atriz confirmou em entrevista a colunista Carla Bittencourt, do "Metropoles", que seu contrato foi encerrado. Nathalia estava na Globo há 14 anos.

"Eu estou muito feliz com os rumos da minha carreira. Essa decisão não tem relação nenhuma com redes sociais e afins. E, sim, com novos objetivos", disse a atriz, desmentindo boatos de que teria sido desligada por conta de baixo engajamento nas redes sociais.

Nathalia Dill estreou na TV Globo em "Malhação", em 2007. Em seus 14 anos na emissora, ela participou de 12 novelas, entre elas "Cordel Encantado", "Avenida Brasil" e "A Dona do Pedaço".