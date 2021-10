Apresentadora Laura Vicente estreia segunda temporada do ’Bar Aberto’ no Multishow - Divulgação

Apresentadora Laura Vicente estreia segunda temporada do ’Bar Aberto’ no MultishowDivulgação

Publicado 09/10/2021

Rio - A apresentadora Laura Vicente estreia a segunda temporada do reality show "Bar Aberto", no Multishow, na próxima quinta-feira, a partir das 21h30. O programa contará com a participação de duas celebridades a cada episódio. Nomes como Pocah, Negra Li, Preta Gil, Gloria Groove, Esse Menino e Rafael Zulu estão entre os confirmados.

Este é o primeiro reality de coquetelaria do país e tem como objetivo eleger o melhor bartender amador do Brasil e para isso haverá jogos e dinâmicas, onde os participantes competirão para chegar na final em uma prova eliminatória. Além de ganhar o título de Melhor Bartender Amador do Brasil, o vencedor da edição ganhará uma viagem para Europa.