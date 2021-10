André Marques e Boninho nos bastidores de 'No Limite' - Reprodução Internet

Publicado 09/10/2021 12:05

Rio - Já estão abertas as inscrições para a edição de 2022 do 'No Limite'. O reality show de superação física e estratégias da Globo, que voltou em 2021, vai voltar a receber anônimos a partir da próxima edição. O comunicado, aliás, foi feito pelo diretor do programa nas redes sociais.

"Nessa sexta 8 de outubro a partir das 11 da manhã, inscrições abertas para o @nolimite link no story", escreveu Boninho.

O anúncio, claro, trouxe muitas piadas para a internet. Os internautas, inclusive, chegaram a zoar o diretor com um pedido inusitado. "Leva o Bil de novo, pô", disse um seguidor, fazendo referência a Arcrebiano que, só em 2021, já participou do 'BBB', do 'No Limite' e, agora, está confinado na 'Fazenda'.

