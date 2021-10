Aline e Dayane em ’A Fazenda’ - Reprodução

Aline e Dayane em ’A Fazenda’Reprodução

Publicado 09/10/2021 12:37

Rio - Depois da festa desta sexta-feira, Aline Mineiro resolveu tomar um banho e recebeu elogios de Dayane Mello. No Playplus, só foi possível escutar a interação entre as peoas, mas a câmera não mostrou as cenas em momento algum.

fotogaleria

"Linda tomando banho", disse Dayane para Aline. "Que boca gostosa, meu Deus", respondeu a ex-panicat. Dayane, então, continuou o flerte. "Eu não estou acreditando", disse. "O que?", perguntou Aline. "Sua boca... gigante", respondeu Day. Mesmo sem ver as imagens, os fãs das duas vibraram com a interação entre elas.