Publicado 09/10/2021 14:00

Rio - Há algumas semanas no ar na Globo, Marcos Mion já deixou sua marca na emissora e no 'Caldeirão', programa que comanda desde a ida de Luciano Huck para o 'Domingão'. Mas, por ter trabalhado muito tempo na 'Record', o apresentador foi alvo de uma zoação do amigo Fábio Porchat, que é o convidado da atração deste sábado.

"MINHA GENTE!!! Hoje depois da reprise de Os Dez Mandamentos tem eu…. Não peraí. É NA GLOBO!!! Tem @caldeiraonaglobo às 14h40!! Já já!! Eu contra a @gilancellotti! Vai perder???", escreveu o humorista nas redes sociais.

Mas Mion, por sua vez, parece não ter levado a brincadeira a sério e fez graça nos comentários do post de Porchat. "É na Globola, mano! Hahahhaa! Foi DEMAIS!!", escreveu.

