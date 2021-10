Datena critica Bolsonaro e Dilma no Brasil Urgente - Reprodução

Publicado 09/10/2021 14:21

Rio - O apresentador José Luiz Datena fez ataques a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e também ao presidente Jair Bolsonaro no "Brasil Urgente", da Band, na noite desta sexta-feira.

"Eu disse pra vocês e confirmo que esses são os últimos piores anos da economia brasileira, depois da Dilma. A Dilma, sem pandemia, quebrou o Brasil e deixou 14 milhões de pessoas desempregadas, muita gente faminta. A Dilma que foi inventada pelo ex-presidente Lula, não é verdade?”, disparou.

Em outro momento, Datena se voltou contra Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes. "Agora o Bolsonaro com esse Paulo Guedes estão arrebentando Brasil. Com a economia globalizada quebrada a nossa está pior ainda. Se continuar o Paulo Guedes vai de mal a pior", disse.

Pré-candidato a Presidência pelo PSL, esta não é a primeira vez que Datena critica Bolsonaro. No final de agosto, ele falou sobre os ataques de Araçatuba, no interior de São Paulo. "A gente já vive com essa instabilidade política muito grande, não pode permitir que esses bandidos tirem a nossa tranquilidade… Se nessa crise que nós enfrentamos no Brasil, onde há ameaça da liberdade, à democracia, com declarações de golpe e coisas... Se a gente olha isso, esses ataques terroristas a outros ataques malucos, usar armas que tem por aí, o país vai ficar ingovernável, vai perder completamente a sua governabilidade", disse na ocasião.