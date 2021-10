Equipe de TV da Globo foi atacada enquanto cobria a chegada de Bolsonaro ao Guarujá - Reprodução/YouTube

Publicado 09/10/2021 15:18

Rio - Uma equipe de reportagem da TV A Tribuna, afiliada da Globo no litoral de São Paulo, foi atacada por um homem enquanto cobria a chegada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao Guarujá, nesta sexta-feira (8). Em vídeo compartilhado no canal de YouTube do veículo, o agressor chegou a desferir um tapa contra a câmera de um dos cinegrafistas.

Nas imagens registradas por testemunhas no local, um homem aparece ofendendo os jornalistas com xingamentos como "cambada de vagabundos". Além disso, o agressor utilizou chavões associados a apoiadores do presidente Bolsonaro: “Globo lixo, cambada de bandidos. Acabou a mamata, filhos da p*ta”. O senhor também chegou a ameaçar "tacar tiro" e debochou de uma testemunha que avisou que chamaria a polícia: "Chama quem vocês quiserem", declarou.

Em nota, Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP) repudiou os ataques vindos do homem identificado como Armando Izzo, segundo a organização. "O SJSP considera o ataque aos jornalistas um atentado à democracia e ao direito fundamental do cidadão à informação, acompanhará o desenrolar do caso e cobrará das autoridades uma atitude enérgica contra esse tipo de agressão."

Confira o vídeo: