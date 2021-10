William Bonner - Reprodução / TV Globo

William BonnerReprodução / TV Globo

Publicado 09/10/2021 14:53

Rio - William Bonner respondeu perguntas dos telespectadores no Instagram do "Jornal Nacional". O âncora do noticiário contou algumas curiosidades sobre os bastidores e revelou que não pensa em continuar à frente do jornal daqui a 10 anos.

"Bom, daqui a 10 anos eu certamente vou ver de casa. Porque eu não pretendo estar com essa idade toda apresentando o JN. Eu vou estar com 67 anos. Gente, o tio tem que descansar também. Vamos devagar, né?", brincou o apresentador.

Entre outros assuntos, Bonner também comentou porque deixou a barba crescer e se costuma conversar com sua colega de bancada, Renata Vasconcellos, durante a abertura do noticiário. Os internautas lamentaram o fato de Bonner estar falando em deixar o "JN".

"JN sem Bonner. Não estou preparado para essa conversa", disse uma pessoa. "Você é lindo com ou sem barba", elogiou uma seguidora. "O melhor de todos", disse outra pessoa.