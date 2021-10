Andre Marques fala em russo no 'É de Casa' e surpreende telespectadores - Reprodução/TV Globo

Publicado 09/10/2021 17:42 | Atualizado 09/10/2021 17:46

Rio - O apresentador Andre Marques surpreendeu os telespectadores do "É de Casa", da TV Globo, neste sábado (9) ao falar outro idioma no programa.

Em meio a programação, o artista chamou a atenção ao falar em russo. "Tive uma namorada ucraniana", explicou ao citar sua ex-namorada Daria Kabzina.

Andre ainda contou que Ana Furtado conheceu sua ex-companheira. "Nunca escondi, não. Todos sabiam. Tive um 'biribiri' com uma ucraniana durante um tempo, uns três anos. E a gente só falava palavras de amor. São marcas que acontecem no caminho da paixão", afirmou.

O momento divertido viralizou na internet e virou alvo de comentários. "Andre Marques falando russo misturado com ucraniano na manhã da Globo. Ô maravilha, ri pacas", disse um fã. "Gente... Que programa aleatório esse 'É de Casa'. Já teve reportagem de meia com todos os Cristo Redentores do Brasil. O Andre Marques já falou russo. Agora eles estão há vários minutos leiloando a casa do Justin Timberlake. Todo mundo falando ao mesmo tempo. É o caos!", apontou outro.

Confira os tweets:

o andre marques falando russo no é de casa kkkkkkkkkkk a luna assim — lari (@erospiI) October 9, 2021

Gente... que programa aleatório esse #Édecasa . Já teve reportagem de MEIA HORA com todos os Cristo Redentores do Brasil. O Andre Marques já falou russo. Agora eles estão há vários minutos leiloando a casa do Justin Timberlake. Todo mundo falando ao mesmo tempo. É o caos! October 9, 2021