Tati Quebra Barraco é acusada de ’bifobia’ após declaração sobre Dayane Mello em ’A Fazenda’ - Reprodução

Tati Quebra Barraco é acusada de ’bifobia’ após declaração sobre Dayane Mello em ’A Fazenda’Reprodução

Publicado 10/10/2021 09:06

Rio - A cantora Tati Quebra Barraco e o ator Victor Pecoraro se juntaram para falar mal da modelo Dayane Mello, em "A Fazenda", e a funkeira acabou tendo uma fala preconceituosa, o que gerou várias críticas contra ela nas redes sociais.

fotogaleria

Dayane Mello e Aline Mineiro têm trocado muitos beijos e carícias no reality show e é possível perceber que alguns participantes ficam incomodados. Tati não gostou de Dayane Mello ter se referido às filhas de Victor Pecoraro e disparou: "Ela falou ontem' Ah, porque você tem duas filhas'... E é legal a filha dela ver ela com homem e depois com mulher em reality show?'", questionou a funkeira.

Os internautas ficaram revoltados com a declaração de Tati. "A militante que todos amam sendo bifóbica", disse uma pessoa no Twitter. "Aqui fora Tati paga de feminista, empoderada e diva dos gays, aí a mulher chega na fazenda, presencia o machismo na fuça dela e ela faz o que? Abraça os caras e fica contra as meninas, e pra completar é homofóbica", reclamou outra pessoa.