Cartaz da série Maradona, do Amazon Prime VideoDivulgação

Publicado 10/10/2021 11:49

Rio - O Amazon Prime Video lança, neste sábado, o trailer oficial para sua nova série Original Amazon Maradona: Conquista de um Sonho. A série biográfica que acompanha os triunfos e desafios enfrentados pelo lendário jogador de futebol argentino estreia em 29 de outubro no Amazon Prime Video, em mais de 240 países e territórios, com os primeiros cinco episódios. Novos episódios vão ao ar semanalmente no Prime Video a cada sexta-feira, levando ao final da temporada em 26 de novembro.

Maradona: Conquista de um Sonho é estrelada por Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnífica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax) retratando Diego Armando Maradona ao longo de sua vida e carreira prolífica, desde seu humilde início em Villa Fiorito, na Argentina, passando por sua carreira decisiva em Barcelona e Napoli, até finalmente retratar seu papel fundamental em levar a seleção argentina a vencer a Copa do Mundo no México, em 1986. Também com destaque na série estão Julieta Cardinali (En Terapia; Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (Diários de Motocicleta; Vosso Reino), Pepe Monje (Amor en Custodia) e Peter Lanzani (O Clã, O Anjo).Produzida pela BTF Media, em coprodução com Dhana Media e Latin We, a série biográfica foi filmada em locações na Argentina, Espanha, Itália, Uruguai e México e apresenta 10 episódios com uma hora de duração cada, capturando momentos-chave ao longo da vida e carreira da lendária estrela do futebol.