Erasmo Viana e Erika Schneider tiveram um breve romance antes de entrarem em ’A Fazenda’Reprodução

Publicado 10/10/2021 14:29 | Atualizado 10/10/2021 14:32

Rio - Erasmo Viana continua falando sobre Erika Schneider, mesmo após ela já ter sido eliminada de "A Fazenda". O ex-marido de Gabriela Puglisi, que já teve um breve romance com Erika, disse para Victor Pecoraro e Lary Bottino que a ex-bailarina do Faustão é "superficial".

"A parada comigo com ela foi só carnal. Tipo assim, eu fiquei com ela umas duas três vezes, na segunda vez que eu fiquei com ela eu já percebi. Eu falei: 'Cara, ela é uma gata, tem um sexo fod***, rolou uma energia f***'. Mas eu já tinha percebido que ela era muito superficial", criticou.

O modelo seguiu criticando a ex-ficante e ainda disse o que costumava dizer para os amigos sobre ela. "A mina é uma gata, sexo f***. Mas, é limitada. O conteúdo não vai, você vai trocar uma ideia e não vai, é superficial, é rasa", disparou.

Erasmo disse ter criado esperança de ter algo a mais com Erika. "Eu sou um cara que, p****, para mim, velho, graças a Deus, mulher, sexo, essas coisas, sempre tem. Eu tava criando uma esperança de que pudesse rolar alguma coisa a mais com ela. Só que na segunda vez que a gente ficou eu já falei isso, vixe, esquece, para mim não vai dar certo".

Ele também contou que logo após eles ficarem algumas vezes, Erika reatou um antigo relacionamento. "Ai do nada, ela voltou com um ex dela, não me avisou mais p**** nenhuma, não me respondeu, sumiu. Ai eu falei 'ah, beleza, tranquilo'. Ai um brother meu que treina na mesma academia que ele, me disse que viu ela com o ex, que via ela direto com um cara. Eu achei até bom para curtir 'minha solteirice' e tal, não falei mais".

Mas, depois de um tempo, segundo Erasmo, Erika voltou a curtir suas fotos. "Do nada ela começou a curtir minhas fotos de novo, mandando mensagem. Eu falei 'Hm, alguma coisa rolou aí', ai eu falei 'Pô, tá sumida, vi que você sumiu, te mandei mensagem você não me respondeu'. Porque ela não me respondeu real, voltou com o cara, poderia ter falado 'Pô, voltei com meu ex', eu ia falar 'Irado, seja feliz', mas enfim, ela não me respondeu mais e depois veio atrás. Eu tava em Salvador e falei 'Por que você não vem passar um final de semana comigo?', ai foi, ai nesse final de semana eu vi que ela tinha sido chamada".

Ele ainda afirmou que Erika a procurou no pré-confinamento. "No confinamento, nem procurei, nem mandei mensagem, não falei mais nada. No confinamento ela foi e começou a mandar mensagem".