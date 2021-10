Rodrigo Lombardi em 'Verdades Secretas' - Reprodução

Rio - Neste domingo (10), Rodrigo Lombardi compartilhou uma foto em sua conta no Instagram na qual aparece ao lado de um dublê, detalhe que levantou rumores de um possível retorno de seu personagem em “Verdades Secretas 2”, que será lançado com exclusividade para o Globoplay, no próximo dia 20 de outubro.

A foto se passa em um set de filmagens, e o ator está com um ferimento (feito com maquiagem), o que levou os fãs a levantarem teorias de que Alex, personagem que foi assassinado por Angel (Camila Queiroz), esteja vivo. “Eu e eu. Meu stunt casca grossa. Já já tem coisa nova aí”, disse o ator na legenda.

Os fãs do ator já ficaram esperançosos quanto ao seu retorno para a nova temporada da novela. Entre muitos comentários de “Alex vive!” e “Alex vai voltar!”, uma seguidora comentou: “A Angel descarregou a arma no Alex e tem gente que acha que ele sobreviveu”.

No sábado (9), a atriz Fernanda Vasconcellos compartilhou uma foto ao lado do ator, também tirada em um set de filmagens, anunciando o novo filme protagonizado pela dupla,o que leva a crer é que a novidade a qual o ator se refere seja o lançamento do novo filme, que será lançado nos cinemas.