Saída de Tadeu Schmidt do ’Fantástico’ gera memesReprodução

Publicado 11/10/2021 09:03

Rio - A Rede Globo oficializou, na noite deste domingo, durante o "Fantástico", o nome do jornalista Tadeu Schimidt como novo apresentador do "Big Brother Brasil", substituindo Tiago Leifert. Apesar de já ser esperado que Tadeu assumisse o cargo, o assunto ficou entre os tópicos mais comentados do Twitter nesta noite e, claro, inspirou muitos memes.

Muita gente comentou sobre a felicidade de Tadeu, alguns internautas também ironizaram a "surpresa", já que o nome do jornalista já era um dos mais cotados para o programa. Mas, a maior preocupação dos internautas, é quem vai cuidar dos Cavalinhos do "Fantástico".

Confira abaixo os memes: