Cena de 'Peçanha Contra o Animal' - Reprodução

Cena de 'Peçanha Contra o Animal'Reprodução

Publicado 11/10/2021 13:01

Rio - O Amazon Prime Video divulga o trailer oficial do novo filme do Porta dos Fundos, Peçanha Contra o Animal, que chega com exclusividade ao Prime Video no dia 22 de outubro. Personagem de muito sucesso do grupo, Peçanha é um policial politicamente incorreto que precisará investigar, juntos aos seus colegas, um serial killer de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Os jornais sensacionalistas começam a repercutir os assassinatos em série na cidade de Nova Iguaçu, baixada fluminense. Com a missão de encontrar o primeiro serial killer da cidade, o bruto, estúpido e hilário sargento-tenente-major Peçanha e seus colegas da incorreta delegacia de Nova Iguaçu não pouparão métodos não convencionais para tentar segurar o emprego e prender o Animal. Uma missão que pode custar caro demais porque todos são suspeitos.



Peçanha Contra o Animal é dirigido por Vinicius Videla e tem roteiro do próprio Antonio Tabet. A produção é de Christian Rôças e a produção executiva de Fernanda Chasim. O filme é estrelado por Antonio Tabet, Pedro Benevides, Fábio de Luca, Rafael Portugal, Evelyn Castro, Estevam Nabote, Gabriel Totoro, Joel Vieira, Thati Lopes, Rafael Infante, Noemia Oliveira, Valesca Popozuda e Serjão Loroza.

Confira o trailer: