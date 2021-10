Tiago Piquilo é confirmado em 'A Fazenda 13' - Reprodução Internet

Publicado 11/10/2021 15:51 | Atualizado 11/10/2021 15:53

Rio - Confinado em "A Fazenda 13", o cantor Tiago Piquilo tem fama de ser calmo no programa. Mas, agora que está no reality show, os internautas desencavaram um vídeo de 2013 em que Tiago aparece bastante irritado durante a gravação de um quadro do "Domingo Legal", do SBT. A equipe de Tiago, então, fez um pronunciamento nas redes sociais.

"No vídeo, claramente vemos Tiago em uma situação vulnerável em que, por diversas vezes, ele é provocado e sua paciência é colocada à prova. Em vários trechos do vídeo, Tiago mostra-se desconfortável e emocionalmente abalado por toda a situação que o envolve. Em determinado momento, completamente tomado pelo nervosismo, Tiago acaba indo para cima do ator que cumpre com excelência o papel do personagem, que é provocá-lo o máximo possível, até anunciar que é uma brincadeira de programa de TV", diz o comunicado.

O texto diz ainda que o sertanejo é "uma pessoa tranquila e tolerante". "Queremos reafirmar que Tiago é uma pessoa tranquila, tolerante, que preza pelo bom convívio e pelo respeito, assim como podem acompanhar 24 horas por dia dentro do reality show 'A Fazenda'", finaliza. Assista ao vídeo abaixo!