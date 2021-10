Tadeu Schmidt e Ana Clara Lima - Reprodução/Montagem

Rio - O anúncio de Tadeu Schmidt no comando do 'BBB 22' foi muito celebrado neste domingo no 'Fantástico'. Mas, como já era de se esperar, a decisão não agradou a todos. Ex-participante do reality e apresentadora de diversos programas na Globo, como 'Rede BBB' e suportes para o 'No Limite' e 'The Voice Kids', Ana Clara Lima era um dos nomes mais pedidos pelo público para substituir Tiago Leifert.

Com a confirmação de Tadeu, no entanto, os fãs da apresentadora se revoltaram nas redes sociais. Além de lamentarem a escolha de Tadeu, os internautas disseram que se decepcionaram com Boninho. Confira:

vou xingar muito o Tadeu quando começar o bbb pq essa vaga era da Ana Clara pic.twitter.com/5jjEqhAjo6 — Ruan (@ruancavalcantex) October 11, 2021

a única pessoa possível que pode substituir o tiago leifert no big brother brasil é a ana clara e sem discussão pic.twitter.com/wnWvx43cnF — thiago (@povkylie) October 11, 2021

pra mim eles deveriam ter arriscado na ana clara mesmo a queen não tendo anos de experiência eu acho que ela surpreenderia horrores pic.twitter.com/0uA6J7Ax1f — ninete (@lovatosurviving) October 11, 2021

O Boninho me paga por ter colocado o Tadeu e não a Ana Clara pra apresentar o #BBB22 pic.twitter.com/GLhfc3LsIc — Gabriel Campos (@gabscmps) October 11, 2021