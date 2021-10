Luciano Huck na infância - Reprodução

Publicado 12/10/2021 12:54

Rio - Dia das Crianças também é data para relembrar a infância de celebridades conhecidas e queridas pelo grande público. Nas redes sociais do 'Domingão do Huck', foram postadas fotos da infância de Luciano, o apresentador. Com 50 anos de idade atualmente, o apresentador apareceu de um jeito diferente na internet.

"Lucianinho Huckinho passando pra desejar feliz dia das crianças", diz a legenda da publicação.

Confira: