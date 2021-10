Talitha Morete revela trauma de infância no 'Mais Você' - Reprodução/TV Globo

Publicado 12/10/2021 13:13

Rio - Cobrindo a folga de Ana Maria Braga no "Mais Você", Talitha Morete comandou a atração matinal ao lado de Fabrício Battaglini nesta terça-feira (12). No Dia das Crianças, o programa trouxe celebridades como Fábio Porchat e Camilla de Lucas para contar os medos que tinham na infância. Foi quando a jornalista revelou que sofre com um trauma pois a casa onde morou com sua família foi assaltada algumas vezes.

“Eu morria de medo, gente, de dormir sozinha no quarto porque eu nasci e cresci em Campinas e quando eu era novinha e adolescente também minha casa foi assaltada algumas vezes”, contou a jornalista, que também participa do "É de Casa", aos sábados.

Talitha continuou o relato e explicou que só sentia segurança quando dormia no quarto do irmão mais velho. “Ele saía à noite, e eu ficava esperando ele voltar com a coberta até aqui assim [na cabeça], como se aquilo fosse adiantar alguma coisa. Suando, tadinha… E ficava esperando. Aí o André chegava, e eu ia para o quarto dele para dormir com ele”, disse.

A jornalista contou que, atualmente, mora sozinha mas ainda sofre com alguns efeitos do trauma em sua vida adulta. “Eu moro em apartamento, então eu fico mais tranquila, sabe? Eu cresci em casa, né? É diferente. Levei para a vida e guardo um pouquinho até hoje. Infelizmente a gente mora em um país onde a gente não tem segurança. Então, eu morria de medo”, declarou.