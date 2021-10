Rico diz para Aline e Dayane que pretende indicar Gui Araújo nesta terça-feira - Reprodução

Publicado 12/10/2021 14:30

Rio - O ex-participante do "De Férias com o Ex" Rico Melquiades afirmou que pretende colocar o influenciador digital Gui Araújo na rola desta terça-feira. "Eu vou colocar o Gui Araújo. Já sei o meu discurso: 'ele é manipulador, estrategista, todos nós estamos jogando, mas o jogo dele é sujo'. Tô com ranço", afirmou.

Rico ainda orientou Dayane Mello e Aline Mineiro a puxarem Dynho Alves da baia. "Não puxa o Victor, puxa o Dynho, não faça como a Erika. Se uma de vocês duas forem para roça, puxa o Dynho", disse. Dayane acrescentou que os homens sempre tiram as mulheres das provas. "Eles me tiram de tudo, então você tem que ganhar amiga. Eles tiram as mulheres porque tem medo. Eles são uns cagões", disse.

"Estou pronta para o que der e vier", respondeu Aline.