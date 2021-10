Cena de 'Páginas da Vida' - Reprodução

Cena de 'Páginas da Vida'Reprodução

Publicado 12/10/2021 16:57

Rio - O VIVA apresenta novidades em novembro para os fãs de novelas, com as estreias de "Amor Com Amor Se Paga", no dia 15, e "Páginas da Vida", no dia 22. As atrações vão substituir "O Salvador Da Pátria" e "Da Cor Do Pecado", respectivamente.

"Amor Com Amor Se Paga", de Ivani Ribeiro, foi ao ar na TV Globo em 1984, na faixa das 18h, e sua trama gira em torno de Nonô Corrêa (Ary Fontoura), personagem pão duro mas que esconde de todos sua preciosa fortuna. A novela foi reexibida no Vale A Pena Ver De Novo em 1987, e será reapresentada no VIVA pela primeira vez.

Já "Páginas Da Vida", de Manoel Carlos, foi ao ar na TV Globo em 2006 e 2007, na faixa das 20h, e conta a história de Nanda (Fernanda Vasconcellos), uma jovem de 18 anos cuja vida dá uma reviravolta ao engravidar do namorado, Léo (Thiago Rodrigues). Também integram o elenco principal Olivia (Ana Paula Arósio), Silvio (Edson Celulari) e Helena (Regina Duarte). A novela será reexibida pela primeira vez na televisão brasileira.