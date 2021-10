Dwayne Johnson, o 'The Rock', e Vin Diesel - Reprodução

Publicado 12/10/2021 17:42

Rio - Após deixar a franquia dos filmes "Velozes e Furiosos", Dwayne Johnson abriu o jogo sobre um conflito com Vin Diesel, que interpreta o protagonista Dom Toretto na saga que conquistou recordes de bilheteria ao redor do mundo. Mais conhecido como "The Rock", o ator admitiu que não estava "em seu melhor dia" quando fez uma postagem no Instagram, em 2016, levantando suspeitas de indireta para o astro dos filmes de ação.

Na publicação que iniciou a polêmica, Johnson critica a falta de profissionalismo de alguns colegas do elenco masculino de "Velozes e Furiosos 8". Apesar de não citar nomes, o artista elevou as suspeitas de uma rivalidade com Vin Diesel, que já havia atrasado a produção do oitavo longa da franquia conhecida por seus carros super velozes e cenas explosivas.

Em entrevista à revista Vanity Fair, The Rock garantiu que não se arrepende da postagem, que foi apagada de suas redes sociais, mas reconhece que não deveria ter trazido o problema para o público. “Eu falei sério. Com certeza. Quero dizer o que digo quando digo. Mas expressar isso publicamente não era a coisa certa a fazer. Isso causou uma tempestade de fogo", declarou.

"Ainda assim, curiosamente, foi como se cada membro da equipe encontrasse seu caminho até mim e silenciosamente me agradecesse ou me enviasse um bilhete. Mas, sim, não foi meu melhor dia. Eu não deveria ter compartilhado isso. Porque no fim, isso vai contra o meu DNA. Eu não compartilho coisas assim. E eu cuido desse tipo de besteira longe do público. Eles não precisam saber disso. É por isso que digo que não foi meu melhor dia”, afirmou o ator.

A repercussão da briga entre os astros de Hollywood foi tão grande, que Dwayne Johnson deixou a sequência dos filmes após estrelar "Hobbs & Shaw", em 2019. O longa, na verdade, é um spin-off, ou seja, uma derivação da franquia principal, e foca nos personagens interpretados por The Rock e Jason Statham, não tendo nenhuma participação de Vin Diesel na produção.