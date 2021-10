Selena Gomez apresenta 'Selena+Chef' - Divulgação

Publicado 12/10/2021 17:51

Rio - Selena Gomez está de volta às aventuras culinárias na terceira temporada do programa Max Original SELENA+CHEF, que estreia exclusivamente na HBO Max em 28 outubro, com mais chefs convidados, amigos e familiares, além de receitas.

A série acompanha Selena enquanto a artista tenta reproduzir as receitas dos chef, gerando situações engraçadas e curiosas. Assim como nas duas primeiras temporadas, que já estão disponíveis na plataforma, cada chef convidado elegerá uma instituição de caridade para receber uma doação. Até o momento, a produção já arrecadou US360.000 para 23 organizações sem fins lucrativos.Nos novos episódios, os chefs de destaque são Aarón Sánchez, Ayesha Curry, Esther Choi, Fabio Viviani, Gabe Kennedy, Jamie Oliver, Kwame Onwuachi, Padma Lakshmi, Richard Blais e Sophia Roe.Ainda este ano estreia também na HBO Max a versão brasileira do programa, SANDY+CHEF, apresentado pela cantora Sandy e com a participação de renomados chefs brasileiros: Paola Carosella, Renata Vanzetto, João Diamante, Murakami, Lili Almeida e Thiago Castanho.