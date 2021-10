Rico Melquiades em ’A Fazenda 13’ - Reprodução/Record

São Paulo - Na última terça-feira (12) rolou mais uma formação de roça em "A Fazenda 13". A dinâmica, como sempre, rendeu bons momentos. Nesta quarta-feira (13), Aline Mineiro, Dayane Mello e Victor Pecoraro disputam a prova do fazendeiro. O vencedor escapa da noite de eliminação.

Entenda como rolou a formação da roça:

A noite estava propícia à briga na terça-feira (12), prova disto são os diversos barracos que rolaram durante a formação de roça. Logo de início, por exemplo, Rico Melquiades, fazendeiro da semana, quis saber a dimensões de seu poder como líder da semana. Irritado com as limitações, ele cobrou a produção e a própria Adriane Galisteu. "Dri, quero fazer uma pergunta antes: a minha indicação não tem cristão que tire do banquinho, né? Não tem poder de lampião, não tem nada? É só se ele voltar fazendeiro. Sentou ali, ele tá lá, né?", questionou Melquiades.



"A gente não sabe o poder que tá com o Gui Araujo", alertou Adriane Galisteu. "Então, o meu poder não é supremo, né?", reclamou Rico. "Eu quero te falar que o teu voto é absoluto", rebateu Galisteu. "O meu voto é absoluto. Ninguém mexe, nele?", voltou a questionar Rico. "Quem você botar lá vai sentar no primeiro banco", respondeu ela. "Tá. E não vai sair? Só se voltar fazendeiro?", questionou, novamente, o peão. "Aí, eu já não sei te dizer porque não sei o poder", declarou ela. "Aí, gente, o meu poder não serve de nada", voltou a reclamar Rico.



Após isso, Marina Ferrari votou em Dayane por apoiar as atitudes erradas de Melquiades, nisso, o fazendeiro resolveu proteger sua aliada. Ele, inclusive, alegou que Marina foi orientada por sua a assessoria a manter distância dele. "Ele veio para cá para causar, mas ele não quer ficar sozinho, ele tem vocês duas do lado dele para continuar brincando, ficar feliz. Essa é a manipulação: fazer vocês continuarem no jogo dele, mesmo sabendo que está afundando. A Lary fez a mesma coisa que eu fiz [se afastou], isso não é errado porque nós não estamos em uma colônia de férias", apontou disse Marina.



"Lá fora, eu e ela sabíamos que viríamos para o programa e ela me disse que a própria assessoria dela falou para ela para não ficar próximo de mim nas brigas, não ficar do meu lado porque eu tenho esse jeito explosivo. Só que desde o primeiro dia a gente nunca foi próximo aqui dentro", disse Rico. "A gente foi próximo sim, a gente brincava o dia inteiro, jogamos juntos", respondeu Marina.

Assim que Lary Bottino teve a palavra outro bate-boca foi protagonizado, novamente envolvendo Rico Melquiades. Quero pontuar duas coisas. Primeiro, em relação a Day: não vou votar nela hoje. Eu não tô em grupinho nenhum e fui muito bem recebida pelas pessoas. "Quando ela fala de exclusão, eu não consigo enxergar isso. Todo mundo me abraçou aqui e menos ela, então, posso dizer que me sinto excluída por ela. Não acho coerente a forma que ela trata a relação com o Rico. Eu vi a maneira que ela viu ele quando jogou café e vi como ela reagiu com o Victor, mas também não me diz respeito o que ele acha aqui das amigas dele. Como ele falou, a Marina não tem amigos de três meses, acho que ele não tem de um mês. Elas não são amigas dele", disse Lary. "São, sim", retrucou Rico.



Em seguida, Bottino prosseguiu. "Tá bom. Eu não tô em grupinho nenhum aqui e, obviamente, vou para onde me convém aqui, é meu jogo e vou porque acho que é bom para mim. Todas as pessoas me receberam super bem e não vejo nenhum. Converso com todo mundo", apontou ela. "Ela nem joga. Ela é marionete do Gui", atacou Rico. "Prefiro nem jogar do que fazer as coisas que você faz porque é feio", rebateu Bottino. "Ela nem joga. O Gui vota por ela. O Gui faz tudo por ela", voltou a cutucar Melquiades.



MC Gui e Dayane Mello também discutiram após o funkeiro depositar um voto na modelo. "[Ela] voltou a me peitar, me desrespeitar em algum momento e quando eu fui cobrar algo com toda tranquilidade, ela foi agressiva na forma de falar. Me chamou de moleque, me falou que eu encho o saco e me mandou calar a boca no meio da dinâmica do Faro. Isso pra mim não foi legal. Eu tentei conversar com ela sobre isso e não consegui mais uma vez. Tenho um carinho por todos aqui, mas a partir do momento que interfere no meu jogo e começa a me desrespeitar, também é um alvo. Meu voto hoje é na Day com todo respeito da mesma forma que venho respeitando ela. Se ela puder me respeitar também, agradeço", dissertou o funkeiro.



Em resposta, Mello pontuou. "Quando as pessoas estão de uma forma te atacando e eu tô falando com a pessoa, fica quieto. Você não ajuda. Desculpa se eu falei: 'Cala a boca', porque foi difícil. [...] Eu cansei de ser saco de pancada. [...] Eu não tô excluindo ninguém, eu tô me excluindo de pessoas que a qualquer momento vão me dar uma apunhalada pelas costas. [...] Vocês deveriam lavar a boca com sabão pra falar de mim", disse ela.



Na hora de expor seu voto, Solange Gomes foi acusada por Marina e Gui Araújo de "não realizar tarefas domésticas". "A Solange é a famosa vitima, não pode falar nada para ela, se acorda de mal humor não pode acontecer nada. Se for direto pra ela, é porque é grosso. Se for contar pros outros, está sendo fofoqueiro. Então, as pessoas aqui dentro criam umas regras como se fossem verdade absoluta, mas não é. A verdade é essa: todo mundo está tendo uma função aqui e se o Rico não colocasse uma função nem para o almoço ela acordava", cutucou Gui Araujo.



Sobre isso, a ex-Banheira do Gugu mostrou-se afiada. Tu deixa de ser mentiroso e mau-caráter. Olha só, eu queria fazer o porquinho na semana passada e você não deixou porque eu estava machucada. Isso é verdade pura e todo mundo viu", rebateu. "Aqui é assim: as pessoas não aceitam críticas e tão num jogo que é para serem julgadas. Então, infelizmente, se você dá a sua opinião, as pessoas não sabem ouvir as críticas e não tem educação. O seu papo sobre relação com mulheres não me afeta em nada. Você sempre usa esse argumento e na minha casa são sete mulheres", completou ela.



A formação de roça

O primeiro a garantir um banquinho na eliminação foi Gui Araújo. Escolha de Rico Melquiades, fazendeiro da semana, o rapaz estava afiado. "A pessoa que eu vou indicar hoje é uma pessoa que no meu ver tem um jogo muito sujo, é uma das pessoas mais manipuladoras, que manipulam o jogo. Não concordo com o jogo dele, chegou nas minhas amigas, tentou fazer elas ficarem contra mim. Como não conseguiu, veio até mim, tentou me colocar contra minhas amigas, não conseguiu também. Eu vejo que ele faz a amiga dele de marionete, a Lary é uma marionete na mão dele. É um dia da caça e outro do caçador. Meu voto, minha indicação é o Gui Araujo", disse o influenciador, durante o ao vivo de "A Fazenda 13".



Em seguida, foi a vez de Aline Mineiro garantir sua vaga na berlinda. Sendo a mais votada da casa [7 votos], a ex-panicat puxou Victor Pecoraro da baia para a roça. Por fim, Dayane Mello sobrou no resta um e, com intenção estratégica, vetou Gui Araújo de participar da dinâmica, mandado-o direto para o voto do público. Quanto ao poder da chama: Arcrebiano Araújo foi imunizado, Dynho Alves também e Gui Araújo tinha voto com peso dois, o que não mudou muito seu panorama.



"A Fazenda 13" vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 22h45, na Record TV. A apresentação está a cargo de Adriane Galisteu, a primeira mulher sob comando do programa rural. Nesta quarta-feira (13) será realizada a prova do fazendeiro. Já na quinta-feira (14) o peão menos votado da berlinda deixará o programa.

* Por Reginaldo Tomaz