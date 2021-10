Patrícia Poeta - reprodução da TV Globo

Patrícia Poetareprodução da TV Globo

Publicado 13/10/2021 14:53

Rio - Patrícia Poeta abriu o coração e revelou que já foi vítima de assédio em sua adolescência durante o 'Encontro', da TV Globo, desta quarta-feira. A apresentadora contou o caso após ouvir o relato de Eduarda, que sofreu uma tentativa de estupro em um carro de aplicativo em Canoas, município no Rio Grande do Sul.

fotogaleria

"Me coloco no lugar dela, porque, quando era adolescente, também fui vítima de uma tentativa dessa. Lembro até hoje, tenho trauma disso até hoje, porque não consegui sequer falar para pedir ajuda", detalhou Patrícia.

Na entrevista, Eduarda, de 20 anos, disse que o motorista ofereceu um produto desengordurante para limpar a tela do celular e os óculos e pediu que ela cheirasse o líquido em um pano. De máscara, ela ficou tonta e viu tudo preto com o cheiro. O condutor, então, falou pra ela tirar a máscara. A jovem se negou e tentou sair do carro. No entanto, ele trancou as portas.

Eduarda contou que conseguiu destrancar a porta e pulou com o carro em movimento. Ela pediu ajuda para caminhoneiros que estavam próximos do local. Um boletim de ocorrência foi feito sobre o caso.

"Um momento que a gente se sente vulnerável. Fui correndo até o caminhão pedir ajuda. Quando entrei no caminhão, ele ficou parado na frente olhando para onde a gente ia. Só no momento que a gente parou na minha casa que ele seguiu a rota dele", contou a jovem.