Andrea Beltrão está de volta às novelas - Fábio Rocha/ TV Globo

Andrea Beltrão está de volta às novelasFábio Rocha/ TV Globo

Publicado 13/10/2021 15:24 | Atualizado 13/10/2021 15:25

Rio - Atenção, fãs de Andrea Beltrão! A atriz retorna às novelas após duas décadas. Ela dará vida a Rebeca, uma ex-modelo de sucesso, em 'Um Lugar ao Sol', próxima novela das 21h, da TV Globo. A trama é escrita por Lícia Manzo.

fotogaleria

"Sou fã da Lícia, conheço ela do Tablado [famosa escola de teatro do Rio de Janeiro]. A novela é maravilhosa. É uma personagem incrível e um assunto que me interessa", afirmou a atriz, que estava longe das novelas desde 'As Filhas da Mãe', em 2001, ao Gshow.