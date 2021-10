As Five – Keyla (Gabi Medvdoski), Benê (Daphne Bozaski), Ellen (Heslaine Vieira), Tina (Ana Hikari), Lica ( Maoela Aliperti) - Globo/Victor Pollak

Publicado 13/10/2021 18:43

Rio - A partir do próximo dia 26, 'As Five', série exibida originalmente no Globoplay, terá sua história exibida na TV aberta pela primeira vez. A trama é, na verdade um spin-off, que traz o reencontro das protagonistas de ‘Malhação: Viva a Diferença’, Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Aliperti), Tina (Ana Hikari) e Benê (Daphne Bozaski), após seis anos sem se verem. Entrando na fase adulta, elas voltam a conviver e percebem aos poucos que a afeição, o companheirismo e a afinidade permanecem tão intensos quanto antes.

Cao Hamburger, que assinou a temporada de ‘Malhação’, vencedora do Emmy Kids Internacional 2019, conta que ‘As Five’ retrata a chamada Geração Z, com todas as suas questões e características. “É uma fase da vida muito interessante e instigante. Nos tornamos adultos, finalmente independentes, com as vantagens e os desafios que as novas responsabilidades nos trazem. São as mesmas personagens de ‘Viva a Diferença’, mas em outro registro", revela o autor.Do elenco original de ‘Malhação: Viva a Diferença’, 'As Five' traz também Juan Paiva (Anderson), Giovanna Grigio (Samantha), Bruno Gadiol (Guto), Vinicius Wester (MB) e Malu Galli (Marta). O elenco conta ainda com Matheus Campos, Bilaal Avaz, Thalles Cabral, Jessé Scarpellini, Matheus Dias, Tati Ang, Marcos Oliveira, Roberta Santiago, Ju Colombo e a cantora britânica Jesuton, entre outros. Dira Paes, Rafael Vitti e Sophia Abrahão fazem participação especial na série.'As Five’ é uma obra criada e escrita por Cao Hamburger, com Vitor Brandt, Jasmin Tenucci, Luna Grimberg e Ludmila Naves. Com supervisão artística de Fabrício Mamberti, a direção é de Rafael Miranda, Dainara Toffoli, Natália Warth e José Eduardo Belmonte. Exibida originalmente no Globoplay, a série vai ao ar na TV Globo a partir do próximo dia 26, às terças e quintas após 'Verdades Secretas'.