Aline Mineiro e Dayane Mello dão selinho ao vivo na RecordReprodução

Publicado 14/10/2021 08:56 | Atualizado 14/10/2021 09:00

Rio - Antes de a apresentadora da "Fazenda 13", Adriane Galisteu, divulgar quem foi o vencedor da prova do fazendeiro, Dayane Mello e Aline Mineiro deram um selinho ao vivo em plena Record na noite desta quarta-feira. O rápido beijo aconteceu enquanto Galiesteu chamava o intervalo. O gesto de carinho entre duas mulheres ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na noite desta quarta.

"Amei as duas dando selinho ao vivo, pro terror do bispo. Gente, a Dayane já ganhou a prova. Vamos focar no R7 pra salvarmos a Aline", disse uma pessoa. "O bispo da Record deve tá put* e bolado com a Dayane e a Aline dando selinho ao vivo na emissora dele", disse outra pessoa. "Os bispos tiveram um infarto com o selinho feat beijão de Aline e Dayane ao vivaço kkkk", comentou um telespectador.

No quarto, Aline, Dayane e Rico comemoraram a vitória de Day. "Olha as sapatão, gente, vota para elas, os viad*s também. Deixa as gays, deixa as sapatão! O programa precisa de sapatão, a Record precisa de sapatão!", disparou o humorista.

"Elas são sapatão! Tão bonito o bispo ver vocês se beijando. Se você sair, peça para ver o gráfico porque o bispo que mandou você sair, porque você é sapatão", completou Rico.