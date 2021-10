César Tralli - Reprodução/Globo

Publicado 14/10/2021 09:02 | Atualizado 14/10/2021 09:29

Rio - O jornalista Cesar Tralli se despediu do "SPTV 1º Edição", jornal local da Rede Globo em São Paulo, nesta quarta-feira, depois de dez anos de casa. Emocionado, o profissional, de 51 anos de idade, agradeceu e falou sobre substituir Maju Coutinho no "Jornal Hoje", que vai para o "Fantástico", no lugar de Tadeu Schmidt, novo apresentador do "BBB 22".

"Chegou um momento bem difícil aqui para mim e imagino que para vocês também. Estou me despedindo do SP1 depois de dez anos tendo o privilégio de te fazer companhia nessa sua pausa sagrada para o almoço", começou ele.

"Quero te agradecer do fundo do coração por tanto carinho, por confiar no meu trabalho, por essa relação de respeito e de confiança, repito, e de muito amor que nós construímos e que cultivamos nesse tempo. Vocês são demais", continuou o apresentador, que ainda fez um pedido.

"Quero aproveitar para fazer um pedido, que tem sabor de convite: tente alongar ao máximo o seu horário de almoço. Aí você começa no SP1, assiste ao Globo Esporte e aí vou te encontrar feliz no Jornal Hoje", completou.

Na sequência, Tralli explicou a "dança das cadeiras" no telejornalismo da Globo. "A maioria de vocês já deve saber. A Maju foi para o Fantástico, e eu fui escolhido para esse grande desafio que vai ser substituí-la no Jornal Hoje. E quem vai estar contigo no meu lugar é um amigo e profissional que admiro muito: o nosso querido Alan Severiano", contou.

Antes de finalizar o discurso, ele recebeu seu substituto, o repórter Alan Severiano, que atualmente cobre o painél da covid-19 no "Jornal Nacional". "Alan, queria te dar um abraço e um beijo sem máscara. Mas a gente sabe que ainda não é hora de fazer isso. Mas essa hora haverá de chegar e vou fazer isso de tanto que gosto de você. Queria dizer para você cuidar bem desse jornal tão especial, legal e espetacular, com essa equipe maravilhosa", encerrou.