Adriana Esteves - Reprodução/Globo

Adriana EstevesReprodução/Globo

Publicado 14/10/2021 11:39 | Atualizado 14/10/2021 11:40

São Paulo - Adriana Esteves relembrou as lições que aprendeu nas gravações de 'Renascer', novela de 1993 que estreou na Globoplay. Ela, que interpretava Mariana, uma jovem que queria se vingar de José Inocêncio (Antônio Fagundes), mas que vive um romance com o coronel. A novela, marcante para a atriz, a fez enfrentar a rejeição do público à personagem.

fotogaleria

No podcast 'Novela das 9', do GShow, ela revelou que passou por uma crise por se entregar tanto à personagem. "Minha personagem era muito sofrida, e como eu sou uma atriz que se dedica muito, fiquei muito envolvida com a história. Ela era uma menina muito sozinha, muito sofrida", contou.

"E isso foi de um impacto muito grande pra mim. Acho que eu misturei muito o personagem...eu me dediquei tanto, pra buscar, pra entender... e eu fiquei durante aquele tempo da novela sofrida com sofrimentos que eram da Mariana, não eram pra ser meus. Tudo isso é a maturidade", disse.

Ela disse que aprendeu a não repetir os erros de 'Renascer'. "Algumas coisas nunca mais foram feitas e repetidas por mim enquanto atriz. Dá pra ter a mesma dedicação, o mesmo aprofundamento, sem você misturar muito o que é ficção e o que é realidade", contou.

Adriana contou que a relação com Marco Ricca foi fundamental para ela enfrentar a turbulência da novela. Os dois se conheceram na produção e aos poucos se envolveram, tanto que ele é pai do primeiro filha dela, Felipe. Perguntada sobre como superou os dias difíceis, Adriana chorou no podcast.