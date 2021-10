Olaf em 'Frozen' - Reprodução/Disney

Olaf em 'Frozen'Reprodução/Disney

Publicado 14/10/2021 14:19

Rio - Dois anos após o lançamento de "Frozen 2", o boneco de neve Olaf estreia como o protagonista da nova produção original do Disney+. Com a voz de Fábio Porchat, o personagem reiventará clássicos da Disney em "Olaf Apresenta", com data de lançamento prevista para o dia 12 de novembro, quando a plataforma de streaming completa dois anos no ar.

fotogaleria

Nesta quinta-feira (14), os estúdios Walt Disney divulgaram uma prévia da série animada no Instagram, revelando os filmes que ganharão uma nova versão pelos olhos de Olaf. Nos episódios em formato de curtas, o boneco de neve assume o papel de diretor, ator e figurinista para recriar clássicos como "Rei Leão", "Aladdin" e "A Pequena Sereia".

O humorista Fábio Porchat retoma seu papel como dublador do personagem cômico na animação que também abordará produções mais recentes como "Moana - Um Mar de Aventuras" e "Enrolados".

Nas redes sociais, internautas já expressaram a animação e expectativa por "Olaf Apresenta". "Depois da fama que ele fez contado a história do primeiro filme de Frozen, não me surpreende ele contar dos outros filmes da Disney! Foi só questão de tempo", brincou uma fã, relembrando uma cena de "Frozen 2" em que o boneco de neve resume a história das irmãs Anna e Elsa.

Confira a prévia: