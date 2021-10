Datena - Reprodução/Youtube

Publicado 14/10/2021 14:50 | Atualizado 14/10/2021 15:20

São Paulo - O apresentador José Luiz Datena, que comanda o "Brasil Urgente” na TV Band, negou nesta quinta-feira que esteja de saída da emissora do Morumbi. Com 64 anos, Datena garantiu que vai continuar no Grupo Bandeirantes até definir se vai concorrer ao cargo de presidente da república, governador de São Paulo ou até mesmo brigar por uma vaga no Senado.

Durante o programa "Manhã Bandeirantes", na rádio Bandeirantes, Datena reclamou das "fake news" envolvendo sua saída da Band e aproveitou para revelar que recebeu convites de outras emissoras.

"Essa praga do fake news tem que acabar. Tem muita gente que não quer me ver aqui para eu não descer o cacete em todo mundo. Para dizer a verdade, eu não vou sair da Bandeirantes e tenho o convite para sair, se quiser. Não só a Bandeirantes, mas outras emissoras que gostam do meu trabalho. Falo o que tenho que falar, não guardo a língua na boca. É por isso que gostam do meu trabalho. Quero dizer que é mentira que vou sair da Bandeirante para concorrer a eleição. Mesmo porque, se eu tiver que deixar a TV para concorrer, só em último caso mesmo em cargo executivo. Eu deixaria a TV perto das eleições com qualquer trabalhador brasileiro em prazo regulamentar", desabafou Datena.

Para um Comunicador disputar uma eleição, ele pode se desligar do cargo que ocupa até 90 dias antes do início da disputa eleitoral. Datena, no entanto, ainda não sabe para qual posto vai concorrer. "Claro que se for concorrer paro 3 meses, se for candidato ao senado, volto e mando o cacete em todo mundo de novo (...) Não vou sair da TV agora, só se for necessário para concorrer à presidência, hoje estou candidato à presidência, ou ao governo, ou a senador. Por enquanto, estou candidato a presidente se o União Brasil não me abandonar", completou o apresentador.



