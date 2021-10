The Beatles: Get Back é dirigido por Peter Jackson - Disney+/Divulgação

Publicado 14/10/2021 15:49

São Paulo - O Disney+ lançou nesta quarta-feira, 13, o primeiro trailer da série documental The Beatles: Get Back. O lançamento será feito ao longo de três dias, 25, 26 e 27 de novembro. A prévia mostra interações descontraídas entre os integrantes da banda, sessões das músicas Don't Let Me Down e Get Back, além de conversas para planejar o que seria o último show.

Dirigida por Peter Jackson, The Beatles: Get Back promete levar o público a uma viagem no tempo, de volta para as sessões da gravação da banda em janeiro de 1969, que se tornou um momento crucial na história da música.

A série documental apresenta pela primeira vez na íntegra a última apresentação ao vivo dos Beatles como um grupo, o inesquecível show no topo do edifício Savile Row de Londres, bem como outras canções e composições clássicas apresentadas nos dois álbuns finais da banda, Abbey Road e Let It Be.

A amizade e intimidade de John, Paul, George e Ringo também será explorada nas imagens inéditas. A produção foi compilada a partir de quase 60 horas de filmagens gravadas ao longo de 21 dias, dirigidas por Michael Lindsay-Hogg em 1969, e de mais de 150 horas de áudio.



Todo esse material ficou trancado em um cofre por mais de meio século. Peter Jackson é a única pessoa em 50 anos a ter acesso a este grandioso tesouro dos Beatles, que agora foi restaurado de forma surpreendente.