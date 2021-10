Lary Botino e Sthe - reprodução de vídeo

Lary Botino e Sthe reprodução de vídeo

Publicado 14/10/2021 16:34

Rio - Lary Bottino abriu o coração e falou sobre o que sente por Bil Araújo durante uma conversa com Sthe Matos, em ' A Fazenda 13', da Record TV, nesta quinta-feira. Segundo a peoa, ele também tem uma queda por ela. No entanto, o modelo tem medo de se perder no jogo se assumir uma relação.

fotogaleria

"Eu senti que talvez [o romance] fosse me atrapalhar e dei uma recuada. Ele perguntou: 'Tá tudo bem?'. Eu falei: 'Tá'. No outro dia, eu falei exatamente o que eu sentia, que eu me doava mais e tal, que eu ia recuar um pouco, porque cada um tem seu espaço. Só que eu nunca falei isso querendo alguma coisa. Eu não vou falar 'não' porque poderia acontecer. Se fosse, ok, porque somos adultos, mas não é algo que eu estou planejando", começou Lary.

Ela, então, disse o que sente por Bil. "Eu gosto muito da companhia dele, do carinho, de dormir junto. Eu falei: 'Não estou te pedindo em namoro', porque pode ser que o homem pense isso. Mas é o meu jeito, eu gosto de estar perto. Ele falou que ele que estava se recuando um pouco porque ele estava sentindo o que ele não queria sentir, porque ele está [aqui no programa] para o jogo. Eu acho que ele mesmo se bloqueia pra ele mesmo não se perder nos sentimentos dentro do jogo. É o que parece. Mas eu também não falo sobre isso, eu enxergo muito bem os meus limites. Eu nunca vou forçar nada", destacou.