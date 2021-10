Equipe de Rico expõe Marina Ferrari - Reprodução

Equipe de Rico expõe Marina Ferrari Reprodução

Publicado 14/10/2021 17:43

Rio - Se o clima está tenso entre Rico Melquiades e Marina Ferrari dentro de "A Fazenda 13", fora do confinamento as equipes dos participantes estão em conflito nas redes sociais.



fotogaleria

Depois de Rico afirmar que Marina Ferrari era sua amiga fora do reality e se afastou dele por causa de um pedido da assessoria, a equipe do humorista divulgou, nesta quinta-feira (14), prints do "Close Friends" do perfil oficial de Marina no Instagram. Nas imagens, a equipe da alagoana pede que os "amigos verdadeiros" dela postem fotos com a peoa e reproduzam um vídeo de Marina conversando com Rico dentro do reality para mostrar que ela é "do bem".

"Nossa Marininha está sendo bastante atacada (pelo afastamento do Rico). Então gostaríamos que vocês, amigos dela, nos ajudassem a passar para o público o que ela é como pessoa e como amiga", diz texto de um print.

Durante a formação de roça da última terça-feira (12), Marina negou que era amiga de Rico fora de "A Fazenda". O peão rebateu e expôs que falava com Marina no WhatsApp sempre que podia e frequentava a casa da peoa.