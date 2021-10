Sabrina Sato no - reprodução de vídeo

Publicado 14/10/2021 17:38

Rio - Sabrina Sato, 40 anos, foi uma das convidadas do "Que História é Essa, Porchat?", do GNT, na última terça-feira. No programa, a Japa contou que foi assistir a shows eróticos no exterior. O primeiro foi em Amsterdã, na Holanda. Acompanhada de uns amigos, a apresentadora curtiu um ping pong show, um tipo de apresentação em que os artistas arremessam e manipulam objetos usando os órgãos genitais.

No entanto, uma das artistas do local a reconheceu. "Ela foi buscar um voluntário para comer banana e gritou: 'Sabrina Sato!' E eu: 'não, sou a Dani Suzuki! Sou prima da Sabrina Sato", comentou Sabrina, levando Fábio Porchat, Paulo Miklos e Bárbara Paz às gargalhadas. "Como eu falava português e ela também, consegui falar que estava de boa e agradecer o convite. Depois que terminou o show, tirei foto com ela, com os atores...", destacou a apresentadora.

Sabrina teve outra experiência em shows eróticos durante sua viagem a Tailândia. Ela contou até que se empolgou e participou de uma apresentação. "Subi no palco, comecei a ouvir tambores e me empolguei, comecei [a sambar]... Quando olhei para o lado, eram uns 'batucões' gigantes batendo no negócio [tambor]", comentou ela, explicando que os músicos tocavam os instrumentos com o pênis.

Surpreso, Fábio Porchat quis saber: "O tambor era tocado por pir*c*s?". Sabrina confirmou: "Continuei sambando, fingindo naturalidade". Curioso, o apresentador continuou tirando suas dúvidas: "E eram pir*c*s eretas?". A Japa destacou: "Pareciam uma tora mesmo! Um 'negoção'! Teve uma hora que eles me fizeram bater lá no 'tambor'".